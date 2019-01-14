Забег Дедов Морозов становится всё популярнее. На 8-ой по счёту вышло больше 3 000 тысяч участников. В прошлом году желающих пробежать 600-метровую дистанцию было примерно на 1 000 меньше. На старт допускались бегуны только в костюмах Дедов Морозов или Снегурочек, либо те, на ком был хотя бы один элемент новогоднего костюма.

Забег Дедов Морозов становится всё популярнее. На 8-ой по счёту вышло больше 3 000 тысяч участников. В прошлом году желающих пробежать 600-метровую дистанцию было примерно на 1 000 меньше. На старт допускались бегуны только в костюмах Дедов Морозов или Снегурочек, либо те, на ком был хотя бы один элемент новогоднего костюма. Как правило это колпак, скорее даже не Деда Мороза, а Санта Клауса. Первые 300 желающих участвовать в забеге, но не имеющие даже шапочки, могли её получить при регистрации вместе с порядковым номером. Победитель прошлогоднего забега Артём Борков на этот раз был вторым. А самым быстрым Дедом Морозом-2019 оказался Никита Васильев. Бегом он занимается профессионально, участвует в спортивных ориентированиях. Праздничную дистанцию он пробежал за 1 минуту 33 секунды. Бронзовый призёр забега Дедов Морозов - Матвей Ковалёв. Бытовую технику, как на прошлых забегах, победителям больше не дарят. Организаторы рассудили, раз мероприятие спортивное, то и призы должны быть соответствующими - спортинвентарь, спортивное питание, абонемент в фитнес-клуб.Самой быстрой Снегурочкой в этом году стала Анна Зеленова, разделившая пьедестал с Анастасией Дубиной, занявшей 2 место, и Екатериной Посадченко - она стала третьей.