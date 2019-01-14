Ситуация вокруг Курильских островов обеспокоила известного
телеведущего Владимира Соловьева. Если Россия покажет слабость в этом вопросе,
то возможен распад страны, считает журналист.
Ситуация вокруг Курильских островов обеспокоила известного
телеведущего Владимира Соловьева. Если Россия покажет слабость в этом вопросе,
то возможен распад страны, считает журналист.
Свои опасения журналист озвучил в программе "Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым". Его гостьей была официальный представитель
МИД России Мария Захарова.
"Так какова будет судьба островов? Потому что ведь
говорят: не дай Бог отдадим сейчас эти два острова, потом они потребуют часть
Сахалина, потом отдадим Калининград. Так и России не будет!", – обратился
Соловьев к представителю МИДа.
Мария Захарова оснований для беспокойства не видит. Все
заявления некоторых представителей японского истеблишмента, а также российской
оппозиции дипломат назвала спекуляциями.
"Все эти спекуляции – это в ту же корзину относительно
дестабилизации информационной обстановки, вбросов, так называемой
информационной агрессии, информационной войны. Это все из этой же
истории", – уверена Захарова.
Напомним, на днях Владимир выразил надежду, что "либеральная
истерика" по поводу возможной передачи Курильских островов Японии
прекратится. Наджеда телеведущего была основана на заявлении российского
внешнеполитического ведомства, в котором подчеркивалось: мирный договор с Токио
может быть заключен только в том случае, если там признают итоги Второй мировой
войны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.
Россия и Япония несколько десятилетий ведут консультации по
поводу выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным
спорным вопросом – о котором и упомянул – остается принадлежность южной части Курил. Первый раунд
российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора начнется
в Москве 14 января. Страны будут представлять главы МИД Сергей Лавров и Таро
Коно.