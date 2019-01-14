Ситуация вокруг Курильских островов обеспокоила известного телеведущего Владимира Соловьева. Если Россия покажет слабость в этом вопросе, то возможен распад страны, считает журналист.

Ситуация вокруг Курильских островов обеспокоила известноготелеведущего Владимира Соловьева. Если Россия покажет слабость в этом вопросе,то возможен распад страны, считает журналист.Свои опасения журналист озвучил в программе "Воскресныйвечер с Владимиром Соловьевым". Его гостьей была официальный представительМИД России Мария Захарова."Так какова будет судьба островов? Потому что ведьговорят: не дай Бог отдадим сейчас эти два острова, потом они потребуют частьСахалина, потом отдадим Калининград. Так и России не будет!", – обратилсяСоловьев к представителю МИДа.Мария Захарова оснований для беспокойства не видит. Всезаявления некоторых представителей японского истеблишмента, а также российскойоппозиции дипломат назвала спекуляциями."Все эти спекуляции – это в ту же корзину относительнодестабилизации информационной обстановки, вбросов, так называемойинформационной агрессии, информационной войны. Это все из этой жеистории", – уверена Захарова.Напомним, на днях Владимир выразил надежду, что "либеральнаяистерика" по поводу возможной передачи Курильских островов Япониипрекратится. Наджеда телеведущего была основана на заявлении российскоговнешнеполитического ведомства, в котором подчеркивалось: мирный договор с Токиоможет быть заключен только в том случае, если там признают итоги Второй мировойвойны, включая суверенитет России над южными Курильскими островами.Россия и Япония несколько десятилетий ведут консультации поповоду выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главнымспорным вопросом – о котором и упомянул – остается принадлежность южной части Курил. Первый раундроссийско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора начнетсяв Москве 14 января. Страны будут представлять главы МИД Сергей Лавров и ТароКоно.