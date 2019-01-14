Стал чемпионом страны. Ковровский бильярдист Антон Виноградов признан лучшим на первенстве России по комбинированной пирамиде. Турнир проходил в Казани в начале января.
<a href="http://33live.ru/novosti/14-01-2019-vinogradov-snova-luchshij.html" target="_blank">Виноградов снова лучший!</a> - Стал чемпионом страны. Ковровский бильярдист Антон Виноградов признан лучшим на первенстве России по комбинированной пирамиде. Турнир проходил в Казани в начале января.
[url=http://33live.ru/novosti/14-01-2019-vinogradov-snova-luchshij.html]Виноградов снова лучший![/url] - Стал чемпионом страны. Ковровский бильярдист Антон Виноградов признан лучшим на первенстве России по комбинированной пирамиде. Турнир проходил в Казани в начале января.