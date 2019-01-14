Стал чемпионом страны. Ковровский бильярдист Антон Виноградов признан лучшим на первенстве России по комбинированной пирамиде. Турнир проходил в Казани в начале января.

Стал чемпионом страны. Ковровский бильярдист Антон Виноградов признан лучшим на первенстве России по комбинированной пирамиде. Турнир проходил в Казани в начале января. Принимали в нём участие юноши до 16 лет. Этот успех не первый в карьере юного спортсмена. В прошлом году ковровчанин завоевал золотые медали в двух других дисциплинах русского бильярда – свободной и динамичной пирамиде.