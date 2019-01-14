Голосуй за Владимир. На сайте город-россии.рф открыто голосование за самый привлекательный и узнаваемый город страны. Областной центр пока занимает 30-е место, лидирует Пенза.

Голосуй за Владимир. На сайте город-россии.рф открыто голосование за самый привлекательный и узнаваемый город страны. Областной центр пока занимает 30-е место, лидирует Пенза. Победитель проекта получит статус города, обладающего неповторимым историческим и культурным наследием и достойного стать национальным символом. Итоги голосования подведут в конце года. Отдать свой голос за Владимир можно на сайте город-россии.рф