Владимирцы поддержали Детский музейный центр
Владимирцы поддержали Детский музейный центр
Владимирцы подарили более 300 новогодних игрушек Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, сообщает общество друзей музея в .
Акция «Подарим новогоднюю игрушку для музейной елочки» была объявлена перед новогодними праздниками. За время акции удалось собрать самые разные игрушки: фабричные и самодельные, стеклянные и пластиковые, современные и старинные.
Организаторы сообщают, что владимирцы поддержали Детский музейный центр в Палатах и нарядили две музейные елочки для его маленьких посетителей.