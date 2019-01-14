Владимирцы поддержали Детский музейный центр

Владимирцы поддержали Детский музейный центрВладимирцы подарили более 300 новогодних игрушек Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, сообщает общество друзей музея в .Акция «Подарим новогоднюю игрушку для музейной елочки» была объявлена перед новогодними праздниками. За время акции удалось собрать самые разные игрушки: фабричные и самодельные, стеклянные и пластиковые, современные и старинные.Организаторы сообщают, что владимирцы поддержали Детский музейный центр в Палатах и нарядили две музейные елочки для его маленьких посетителей.