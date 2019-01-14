Некоторые высказывания Марины Чекуновой на встрече в Струнине вызвали общественный резонанс

Некоторые высказывания Марины Чекуновой на встрече в Струнине вызвали общественный резонансВрио первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова считает, что ее слова на встрече с медперсоналом поликлиники города Струнино были искажены, сообщает .Общественный резонанс вызвали некоторые высказывания Чекуновой на встрече в Струнине. В ответ на жалобы медиков на отсутствие ремонта в поликлинике чиновница заявила, что решая эти проблемы, «надо посмотреть еще и на себя».«Занавесочки на окнах — как они висят, какой чистоты они. Когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы. Если нужны бесплатные бахилы, давайте мы обеспечим», — сказала Марина Чекунова.По ее словам, сейчас проходит комплексное обследование здания. Все вопросы решаются поэтапно.«Понимаете, вы обращаетесь ко мне таким образом, как будто я золотая рыбка и должна сделать вам все. Мы должны вместе работать», — отметила Марина Чекунова.Ее слова вызвали неоднозначную реакцию в интернете. В ряде СМИ эти заявления подверглись критике.При этом Марина Чекунова рассказала ТАСС, что изложенные факты были искажены, а словосочетание «золотая рыбка» употреблялось, но «совершенно в другом контексте».«Никакого неуважения, никакого хамства тем более, — это вообще не мой стиль общения, — к гражданам и к уважаемым коллегам ни на йоту не было, — цитирует агентство Марину Чекунову. — Я сама очень щепетильна в таких вопросах».При этом она сообщила, что не собирается обращаться в суд с иском о защите чести и достоинства, если в этом не увидит необходимости администрация Владимирской области. По ее словам, решение о возможности проведения ремонта в здании поликлиники будет принято в ближайшее время. Однако, по мнению региональных властей, несмотря на потребность в ремонте, медицинский персонал должен уделять больше внимания поддержанию чистоты в помещении. Об этом и было сказано на встрече.Напомним, что на рабочей встрече с коллективом больницы в Струнине вице-губернатор сообщила, что Минздрав РФ поставил перед областными властями задачу по улучшению качества и доступности медицинской помощи. Эту задачу предстоит выполнить за счет повышения уровня профессионализма и переподготовки медицинских кадров, развития информатизации отрасли и укрепления кадрового потенциала региональной системы здравоохранения.В ближайшее время в Александров приедут главный дерматовенеролог России Анна Кубанова и главный психиатр страны Зураб Кекелидзе. Они помогут найти оптимальное решение по судьбе дерматовенерологического и психиатрического отделений больницы в Струнине. Также предстоит выработать стратегию развития системы специализированной медпомощи.