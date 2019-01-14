Первое место в забеге на 600 метров занял Никита Васильев

Первое место в забеге на 600 метров занял Никита ВасильевБолее 3000 человек приняли участие в традиционном заберег Дедов Морозов и Снегурочек, сообщает пресс-служба администрации Владимира.На 600-метровую дистанцию вышли участники разного возраста и уровня спортивной подготовки. Победители получили призы от городской администрации, а все остальные участники забега — памятные сертификаты.«Новогодние праздники пролетели также быстро, как сегодня пробежали самые быстрые Деды Морозы и Снегурочки города Владимира. Наш новогодний спортивный забег завершился, а новый 2019-й год только начинается», — отметил глава администрации Владимира Андрей Шохин.Первое место в забеге занял Никита Васильев, который пробежал праздничную дистанцию за 1 минуту 33 секунды. Второе место среди «Дедов Морозов» занял Артем Борков, третье — Матвей Ковалев. Среди «Снегурочек» первое место заняла Анна Зеленова, второе — Анастасия Дубина, третье — Екатерина Посадченко.Самым юным участником забега стал Дима Орлов, который преодолел новогоднюю дистанцию на руках у мамы, а самым опытным — 81-летний ветеран владимирского спорта Анатолий Митрофанов.