Злоумышленники организовали 13 фиктивных ДТП, получив от страховой около 4,6 млн рублей
Злоумышленники организовали 13 фиктивных ДТП, получив от страховой около 4,6 млн рублей
Ленинский районный суд Владимира рассмотрит уголовное дело в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования, сообщает прокуратура Владимирской области.
По версии следствия, 25-летний житель Владимира создал организованную группу для хищения средств страховой компании. В эту группу, в том числе, входили сотрудники полиции и самой страховой организации. За каждое исполненное задание мужчина обещал членам группы от 5 до 20 тысяч рублей.
По данным следствия, сообщники покупали дешевые автомобили для организации фиктивных ДТП. Эти машины подставлялись под удар. Первая такая авария была организована в июле 2015 года, когда в районе автодороги по улице Добросельской столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и Nissan X-Trail. Обвиняемые незаконно получили на восстановление «пострадавшей» иномарки более 400 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, злоумышленники организовали 13 фиктивных ДТП, получив от страховой около 4,6 млн рублей.