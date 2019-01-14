Злоумышленники организовали 13 фиктивных ДТП, получив от страховой около 4,6 млн рублей

Злоумышленники организовали 13 фиктивных ДТП, получив от страховой около 4,6 млн рублейЛенинский районный суд Владимира рассмотрит уголовное дело в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования, сообщает прокуратура Владимирской области.По версии следствия, 25-летний житель Владимира создал организованную группу для хищения средств страховой компании. В эту группу, в том числе, входили сотрудники полиции и самой страховой организации. За каждое исполненное задание мужчина обещал членам группы от 5 до 20 тысяч рублей.По данным следствия, сообщники покупали дешевые автомобили для организации фиктивных ДТП. Эти машины подставлялись под удар. Первая такая авария была организована в июле 2015 года, когда в районе автодороги по улице Добросельской столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» и Nissan X-Trail. Обвиняемые незаконно получили на восстановление «пострадавшей» иномарки более 400 тысяч рублей.Согласно материалам дела, злоумышленники организовали 13 фиктивных ДТП, получив от страховой около 4,6 млн рублей.