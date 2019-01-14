России не имеет смысла возвращаться в Парламентскую ассамблею Совета Европы в сложившейся ситуации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал развернутую оценку происходящему вокруг членства нашей страны в этой международной организации.

России не имеет смысла возвращаться в Парламентскуюассамблею Совета Европы в сложившейся ситуации. Спикер Госдумы Вячеслав Володиндал развернутую оценку происходящему вокруг членства нашей страны в этоймеждународной организации.Новые международные форматы сегодня успешно замещают ПАСЕ, гдене хотят обсуждать сложные темы и желают навязать свою точку зрения, сказалВолодин на встрече с журналистами "Парламентской газеты". В такой ситуации,пока права российской делегации не будут полностью восстановлены, России простоне имеет смысла возвращаться в ПАСЕ, заявил спикер."В ПАСЕ сейчас говорят – мы можем вернуть вам право голоса,но в усеченном виде. О каком доверии здесь может идти речь?", – заметил спикер.Сегодня решения в Ассамблее принимаются большинством голосов от числа тех, ктоприсутствует в зале, напомнил Володин. Получается, что сорок человек могутлишить права голоса целую страну при численном количестве ПАСЕ 324 человека."Этим ПАСЕ себя дискредитировала – Ассамблея должнаобеспечивать возможность заявлять позицию каждой стране. А сегодня там большебоятся, что мы вообще что-то можем сказать", – отметил спикер. По его мнению, сложившаяся ситуация не оставляет возможностей для подачи заявки на участие в работе ПАСЕ,несмотря на то, что Россия входит в первую тройку стран, которые платят самыебольшие взносы в казну этой международной организации.Несмотря на такое положение вещей, российский парламентпродолжит диалог с национальными делегациями на других площадках, пообещалВолодин. Среди ближайших встреч спикер назвал IV совещаниеглав парламентов стран Евразии, которое пройдет в этом году в Астане.Вопрос участия России в ПАСЕ будет обсуждаться 16 января наспециальном заседании комитета. 17 января Госдума намерена принять заявление всвязи с ситуацией вокруг своего участия в ПАСЕ.Напомним, что после событий на юго-востоке Украины ивоссоединения Крыма с Россией на нашу делегацию в ПАСЕ были наложены санкции иее лишили права голоса. Москва заявила оневозможности работы в подобных дискриминационных условиях и прекратила участиев заседаниях Ассамблеи. В июне 2017 года Россия приостановила часть выплат вбюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия нашей делегации не будутвосстановлены в полном объеме.