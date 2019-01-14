Вратарь Спартака Артем Ребров покинул проходящий в Объединённых Арабских Эмиратах тренировочный сбор своей команды. У Реброва рецидив травмы плеча.

Вратарь "Спартака" Артем Ребров покинул проходящий в Объединённых Арабских Эмиратах тренировочный сбор своей команды. У Реброва рецидив травмы плеча.Из-за болей в плече Артем не смог принять участие в тренировке. После обследования футболиста медицинский штаб "Спартака" принял решение отправить голкипера в Москву для прохождения лечения. Сроки восстановления Реброва пока неизвестны.В утренней тренировке москвичей также не принимали участия вратарь Владислав Терешкин и полузащитник Александр Ташаев. Оба футболиста занимались по индивидуальной программе. Серьезных повреждений у них нет.