В Коврове на пожаре спасли из огня женщину-инвалида. ЧП произошло 14 января. В 12:40 в службу спасения позвонили взволнованные прохожие и сообщили, что из квартиры жилого дома по улице Комсомольской на 9-м этаже идет дым.

В Коврове на пожаре спасли из огня женщину-инвалида. ЧП произошло 14 января. В 12:40 в службу спасения позвонили взволнованные прохожие и сообщили, что из квартиры жилого дома по улице Комсомольской на 9-м этаже идет дым. Пожарные выехали на место незамедлительно, к их приезду на балконе квартиры уже бушевало открытое пламя. Соседи сообщили, что внутри находится женщина-инвалид, которой не удалось покинуть квартиру. Огнеборцы вскрыли жилище, быстро нашли пострадавшую, вынесли из огня и передали врачам. В это время пламя уже перекинулось на балкон соседней квартиры. Пожарным удалось справиться с огнем, не дав ему распространиться по всей площади квартиры. В результате общая площадь пожара составила - 20 квадратных метров. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.