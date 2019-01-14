Два этажа обрушились после взрыва бытового газа в жилом доме города Шахты Ростовской области. По предварительным данным МЧС, пострадали 5 человек. Инцидент произошел на улице Хабарова.

Два этажа обрушились после взрыва бытового газа в жилом доме города Шахты Ростовской области. По предварительным данным МЧС, пострадали 5 человек. Инцидент произошел на улице Хабарова. Взрыв прогремел на девятом этаже.Обрушение произошло на 8 и 9 этажах, в каком они состоянии, не сообщается. Из жилого дома эвакуированы 140 человек. Под завалами могут находиться люди. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения, передает телеканал "Россия 24".На место взрыва направился губернатор Ростовской области, сообщает ТАСС. В готовность приведены центр "Лидер" и отряд "Центроспас".Дом был построен в 1993 году. Он газифицирован. В настоящее время энергетики обесточили здание.