Елизавета Варум с малых лет живет в Америке. Девушку часто навещают звездные родители.

Елизавета Варум с малых лет живет в Америке. Девушкучасто навещают звездные родители.Леонид Агутин и Анжелика Варум счастливыеродители 20-летней Елизаветы. Девушка с четырех лет живет в Майами.Варум-младшая решила пойти по стопам родителей исоздала свой музыкальный коллектив Without Gravity ("Без притяжения"). Группа выступает в местных клубах.На днях артисты прилетели в США, чтобы проведатьнаследницу. Знаменитое семейство вместе отправилось завтракать. Умилительной фотографией на страницах микроблогаподелился Леонид Агутин.Естественно, в комментариях к снимку разгорелсяспор. Фолловеры певца принялись рассуждать, на кого же больше похожа дочьзнаменитостей. Кто-то даже отметил, что Елизавета взяла от родителей все самоелучшее."Так интересно, дочь интегрировала характерныечерты папы и мамы, Энджилео(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Папина дочка, маме – отрада", "Суровый отцовский взгляд","Доча красивая– взяла все лучшее от родителей!", "На папу похожа👍", "Какже дочка на гутина похожа", "Как же на папу доча похожа!должна быть очень счастлива.повсеееем приметам", "Доченька на папу очень похожа. Дай вам богздоровья!!!", – писали пользователи Сети.