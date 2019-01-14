Елизавета Варум с малых лет живет в Америке. Девушку
часто навещают звездные родители.
Елизавета Варум с малых лет живет в Америке. Девушку
часто навещают звездные родители.
Леонид Агутин и Анжелика Варум счастливые
родители 20-летней Елизаветы. Девушка с четырех лет живет в Майами.
Варум-младшая решила пойти по стопам родителей и
создала свой музыкальный коллектив Without Gravity ("Без притяжения"). Группа выступает в местных клубах.
На днях артисты прилетели в США, чтобы проведать
наследницу. Знаменитое семейство вместе отправилось завтракать. Умилительной фотографией на страницах микроблога
поделился Леонид Агутин.
Естественно, в комментариях к снимку разгорелся
спор. Фолловеры певца принялись рассуждать, на кого же больше похожа дочь
знаменитостей. Кто-то даже отметил, что Елизавета взяла от родителей все самое
лучшее.
"Так интересно, дочь интегрировала характерные
черты папы и мамы, Энджилео(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", "Папина дочка, маме – отрада", "Суровый отцовский взгляд",
"Доча красивая– взяла все лучшее от родителей!", "На папу похожа👍", "Как
же дочка на гутина похожа", "Как же на папу доча похожа!должна быть очень счастлива.по
всеееем приметам", "Доченька на папу очень похожа. Дай вам бог
здоровья!!!", – писали пользователи Сети.