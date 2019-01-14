В минувшее воскресенье жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного зрелища: по улицам города свободно гуляла молодая львица. Хозяином животного оказался бывший участник скандального реалити-шоу Дом-2 Александр Васюкович.

В минувшее воскресенье жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного зрелища: по улицам города свободно гуляла молодая львица. Хозяином животного оказался бывший участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Александр Васюкович.Герой телепроекта встретился с журналистами и рассказало том, как у него появился необычный питомец. "Да, купил льва, они вРоссии продаются. Посмотрите объявления – там и львов, и тигров можно купить.Просто это не собака, а лев. Ничего такого в этом нет", – поделился Васюкович.Как утверждает экс-участник "", Симаживет у него в квартире уже несколько месяцев. Раньше он устраивал с нейфотосессии. Сейчас львица весит 25 килограммов, а ее длина составляет около метра. Питомецлюбит играть и кусаться, но делает это без агрессии."Она игривая. Толькокогда спит, не кусает. А так все царапает в квартире и грызет. Собаки лижут,ласкаются, а она подходит – и сразу за руку! Никто не должен ее бояться. Толькоеду забирать у нее не стоит", – цитирует мужчину "Комсомольская правда".По словам Александра, питомец редко выходит на улицу. В тот вечерони ехали из гостей, и львица ненадолго покинула автомобиль. Прохожиесразу обратили внимание на необычного питомца и стали его фотографировать.Звезда "" сообщила, что на содержание львицы приходится тратить много. На мясо уходит около тысячирублей в день. Питомец быстро растет, и ему уже не хватает места вквартире. Васюкович планирует продать животное за большую сумму – 100 тысяч рублей или отдать в добрые руки. Александр добавил, что не будет связываться спредставителями цирка или зоопарка, потому что там львица будет чувствовать себя плохо, передает