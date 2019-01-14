В минувшее воскресенье жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного зрелища: по улицам города свободно гуляла молодая львица. Хозяином животного оказался бывший участник скандального реалити-шоу Дом-2 Александр Васюкович.

В минувшее воскресенье жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного зрелища: по улицам города свободно гуляла молодая львица. Хозяином животного оказался бывший участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Александр Васюкович.Герой телепроекта уже встретился с журналистами и рассказало том, как у него появился такой необычный питомец. "Да, купил льва, они вРоссии продаются. Посмотрите объявления, там и львов, и тигров можно купит.Просто это не собака, а лев. Ничего такого в этом нет", – поделился Васюкович.Как утверждает экс-участник "", животное по имени Симаживет у него в квартире уже несколько месяцев. Раньше он устраивал с нейфотосессии. Сейчас львица весит 25 килограммов, а ее длина составляет около метра. Питомецлюбит играть и кусаться, но делает это "без агрессии". "Она игривая. Толькокогда спит, не кусает. А так все царапает в квартире и грызет. Собаки лижут,ласкаются, а она подходит и сразу за руку! Никто не должен ее боятся. Толькоеду забирать у нее не стоит", – цитирует мужчину "Комсомольская правда".По словам Александра, питомец редко выходит на улицу. В тот самый вечерони ехали от гостей, и львица ненадолго покинула автомобиль. Прохожиесразу обратили внимание на необычного питомца и стали его фотографировать.Звезда "" сообщил, что на содержание львицыему приходится тратить много денег. Так, на мясо у него уходит около тысячирублей в день. Питомец растет с каждым днем, и ему уже не хватает места вквартире. Васюкович планирует продать животное за большую сумму – 100 тысяч рублей или же отдать его в добрые руки бесплатно. Александр добавил, что не будет связываться спредставителями цирка и зоопарка, потому что там львица будет чувствовать себя плохо, передает"".