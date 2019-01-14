За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 46 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмировано 6 детей.Зарегистрировано 342 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 73 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Муромский районПо предварительной информации, 08.01.2019 г. около 18:00 в г. Муром на ул. Дзержинского водитель «ВАЗ-2112», 1959 г.р., двигаясь со стороны ул. Куйбышева в сторону ул. Московской, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с «Рено-Сандеро» под управлением водителя 1963 г.р., двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП пострадали оба водителя, которые были направлены на амбулаторное лечение.Собинский районПо предварительной информации, 10.01.2018 г. в 12:20 на 8 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров» водитель «Рено–Логан», 1994 г.р., при движении в сторону г. Владимира не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, в результате чего совершил опрокидывание в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП травмы получили и были направлены на амбулаторное лечение водитель и два пассажира транспортного средства.Киржачский районПо предварительной информации, 12.01.2019 г. в 13:30 на 9 км автодороги «Дубки-Киржач» водитель «Рено-Логан». 1959 г.р., двигаясь со стороны г.Киржач в сторону д. Дубки, допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершила столкновение с автомобилем «Фиат-АБ334700» под управлением водителя 1961 г.р., который двигался навстречу в прямом направлении. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили и были госпитализированы водитель и пассажир 1949 г.р. автомобиля «Рено-Логан». Пассажир автомобиля «Фиат» направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 13.01.2018г. в 07:15 на 33 км автодороги «Владимир - Гусь-Хрустальный – Тума» водитель «Мазда-6», 1972 г.р., двигаясь в сторону г. Гусь-Хрустальный, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Мазда-2» под управлением водителя 1964 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Мазда-6», женщина 1974 г.р., скончалась на месте ДТП по приезда бригады скорой медицинской помощи. Травмы различной степени тяжести получили и были госпитализированы в медицинское учреждение водители транспортных средств, а также же пассажир автомобиля «Мазда-6» 1999 г.р. Ещё один пассажир «Мазда-6», мужчина 1998 г.р., направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 11.01.2019 г. в 18:30 на ул. Ноябрьская водитель «Хендэ–Соната», 1961 г.р., допустил наезд на пешехода 1960 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение.По предварительной информации, 09.01.2019г. в 14:30 на ул. Тракторная водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай» 1976 г.р., двигаясь в сторону г. Москва допустил наезд на стоящий на запрещающий красный сигнал светофора автомобиль «Киа-Рио» под управлением водителя 1983 г.р., который от удара совершил наезд на стоящий впереди автомобиль «Ситроен-С4» под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП травмы получили и были направлены на амбулаторное лечение водители «Киа-Рио» и «Ситроен».После ДТП водитель автомобиля «Ниссан-Кашкай» с места происшествия скрылся и был в дальнейшем задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий.Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами.Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!