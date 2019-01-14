За молодёжь Владимирской области теперь будет отвечать Александр Кожевников. Он назначен председателем комитета по молодёжной политике областной администрации. Распоряжение об этом подписал губернатор Сипягин.

За молодёжь Владимирской области теперь будет отвечать Александр Кожевников. Он назначен председателем комитета по молодёжной политике областной администрации. Распоряжение об этом подписал губернатор Сипягин. Из плюсов - Кожевников местный, родился во Владимире. И по возрасту ещё относится к молодёжи. Он 1990-го года рождения. Выучился на юриста. До армии успел поработать в отделе аналитики Юрьев-Польского мясокомбината. И правовым инспектором труда в областном объединении профсоюзов. После службы в Вооружённых силах - работал юрисконсультом предприятия "Охрана", которое сначала подчинялось полиции, а теперь Росгвардии. Последнее место работы Кожевникова - департамент по труду и занятости администрации Владимирской области. В комитет по молодёжной политике Кожевников пришёл на место Алисы Абрамовой, которая явно симпатизировала Светлане Орловой. Как только та проиграла на выборах, Абрамова написала заявление на увольнение. Контракт с ней был расторгнут ещё при прежнем губернаторе.