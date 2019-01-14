Известный дрессировщик не может спокойно относиться к негативным
комментариям пользователей. Эдгард Запашный вступил в ожесточенный спор с подписчиками
актрисы Кристины Асмус в Instagram.
Известный дрессировщик не может спокойно относиться к негативным
комментариям пользователей. Эдгард Запашный вступил в ожесточенный спор с подписчиками
актрисы Кристины Асмус в Instagram.
Все началось с того, что артистка опубликовала на своей
странице совместную фотографию с дрессировщиком. Асмус побывала на съемках циркового
шоу "Идол-2018" и поспешила поделиться своим впечатлениями с поклонниками. Она призналась,
что уважает труд и искренне восхищается его любовью к
животным.
"Фестиваль я очень люблю и дружу с ним вот уже несколько
лет. Была и гостем, и ведущей, в этом году впервые в составе жюри (от
представителей культуры и СМИ). Для меня
большая честь быть частью такого масштабного события, как фестиваль "Идол", – написала
звезда в своем микроблоге.
Под этим постом один из подписчиков Кристины оставил жесткий
комментарий, в котором осудил деятельность дрессировщика. "Терпеть не могу
Запашных! Цирк с животными 👎", – заявил пользователь. Артист решил
ответить на это замечание с иронией. "Мы вас тоже", – написал он.
Но на этом обмен колкостями не закончился. Другой подписчик обвинил в том, что он "истязает животных" ради славы и денег. В
ответ на это дрессировщик посоветовал собеседнице "зайти как-нибудь к животным
в вольер, чтобы поумнеть".
Артист уверен, что именно количество лайков определяет победителя в споре. "Вас не смущает 46 000 лайков под этим постом и 80 под
вашим комментарием? Неужели вы не видите свою ничтожность?", – поинтересовался
он. Через некоторое время дрессировщик решил прекратить общение. Запашный пока отказался давать официальные комментарии прессе.