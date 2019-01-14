Известный дрессировщик не может спокойно относиться к негативным комментариям пользователей. Эдгард Запашный вступил в ожесточенный спор с подписчиками актрисы Кристины Асмус в Instagram.

Известный дрессировщик не может спокойно относиться к негативнымкомментариям пользователей. Эдгард Запашный вступил в ожесточенный спор с подписчикамиактрисы Кристины Асмус в Instagram.Все началось с того, что артистка опубликовала на своейстранице совместную фотографию с дрессировщиком. Асмус побывала на съемках цирковогошоу "Идол-2018" и поспешила поделиться своим впечатлениями с поклонниками. Она призналась,что уважает труд и искренне восхищается его любовью кживотным."Фестиваль я очень люблю и дружу с ним вот уже нескольколет. Была и гостем, и ведущей, в этом году впервые в составе жюри (отпредставителей культуры и СМИ). Для менябольшая честь быть частью такого масштабного события, как фестиваль "Идол", – написалазвезда в своем микроблоге.Под этим постом один из подписчиков Кристины оставил жесткийкомментарий, в котором осудил деятельность дрессировщика. "Терпеть не могуЗапашных! Цирк с животными 👎", – заявил пользователь. Артист решилответить на это замечание с иронией. "Мы вас тоже", – написал он.Но на этом обмен колкостями не закончился. Другой подписчик обвинил в том, что он "истязает животных" ради славы и денег. Вответ на это дрессировщик посоветовал собеседнице "зайти как-нибудь к животнымв вольер, чтобы поумнеть".Артист уверен, что именно количество лайков определяет победителя в споре. "Вас не смущает 46 000 лайков под этим постом и 80 подвашим комментарием? Неужели вы не видите свою ничтожность?", – поинтересовалсяон. Через некоторое время дрессировщик решил прекратить общение. Запашный пока отказался давать официальные комментарии прессе.