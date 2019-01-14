Вооруженный ножом мужчина напал на мэра польского города
Гданьска Павла Адамовича вечером 13 января. Это произошло во время
благотворительного концерта, на глазах у тысяч зрителей. Политик получил ножевое
ранение в области сердца.
Вооруженный ножом мужчина напал на мэра польского города
Гданьска Павла Адамовича вечером 13 января. Это произошло во время
благотворительного концерта, на глазах у тысяч зрителей. Политик получил ножевое
ранение в области сердца.
Нападавший и не пытался скрыться. Он прямо на сцене, схватив
микрофон, решил объяснить причины своего поступка. По его словам, это была
месть за пытки в тюрьме. Как выяснила полиция, 27-летний мужчина ранее был осужден
на 5,5 лет тюрьмы за несколько ограблений банков, передает
Врачи длительное время реанимировали Адамовича прямо на
сцене, затем перевезли в больницу. Мэру Гданьска сделали операцию, во время
которой Адамовичу пришлось перелить около 20 литров крови, пишет