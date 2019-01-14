Вооруженный ножом мужчина напал на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича вечером 13 января. Это произошло во время благотворительного концерта, на глазах у тысяч зрителей. Политик получил ножевое ранение в области сердца.

Вооруженный ножом мужчина напал на мэра польского городаГданьска Павла Адамовича вечером 13 января. Это произошло во времяблаготворительного концерта, на глазах у тысяч зрителей. Политик получил ножевоеранение в области сердца.Нападавший и не пытался скрыться. Он прямо на сцене, схвативмикрофон, решил объяснить причины своего поступка. По его словам, это быламесть за пытки в тюрьме. Как выяснила полиция, 27-летний мужчина ранее был осужденна 5,5 лет тюрьмы за несколько ограблений банков, передаетВрачи длительное время реанимировали Адамовича прямо насцене, затем перевезли в больницу. Мэру Гданьска сделали операцию, во времякоторой Адамовичу пришлось перелить около 20 литров крови, пишет