Мужчина был задержан полицейскими при сбыте дозы карфентанила.

Вступил в законную силу приговор в отношении 36-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).Осужденный был задержан сотрудниками полиции в ноябре 2017 года в результате реализации оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В момент задержания фигурант осуществлял сбыт запрещенных веществ. При личном досмотре оперативники изъяли у местного жителя наркотическое средство «карфентанил» массой 1,28 грамма.В отношении задержанного следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» было возбуждено уголовное дело, материалы которого после завершения расследования направили в суд.Решением суда гусевчанину назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.