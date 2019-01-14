О зарождении и успехе группы Дюна высказался известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили. По его мнению, команда Виктора Рыбина стала хулиганским плевком в лицо официальной эстрады.

О зарождении и успехе группы "Дюна" высказался известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили. По его мнению, команда Виктора Рыбина стала "хулиганским плевком" в лицо официальной эстрады.Группа "Дюна" стала известной в 90-ые годы ХХ века. "Я считаю, что "Страна Лимония" очень мелодичная песня для людей, которые жрут беспрестанно с пятницы по понедельник. Я видел много таких людей", – признался Отар Кушанашвили в программе Пятого канала "Моя правда".В то время команда выгодно отличалась от прочих артистов, причем не только яркими, неординарными образами, но и совершенно иной стилистикой исполнения и композиций. "Группа "Дюна" была хулиганским плевком в лицо официальной эстрады. Это были парни в перманентном подпитии, нелепые на сцене, но когда парень изображает из себя Мессию, властителя дум, а такой же смешной, как ты", – рассудил журналист.Кушанашвили высоко оценил труд и талант Виктора Рыбина. "Это народный герой. Конечно, он прекрасно понимал, как этот образ нужно довести до шизофренического блеска", – отметил журналист. При этом он подчеркнул. что песни коллектива "совершенно незамысловатые", но "с претензией".Журналист рассказал о знакомстве с Виктором Рыбиным. Оказалось, в жизни певец кардинально отличается от своего экранного образа. "Виктор Рыбин оказался парнем достаточно образованным, чтобы осознавать, что он делает. Он оказался очень обаятельным, очень умным парнем, очень проницательным", – похвалил артиста Кушанашвили.Он привел пример: "В то время, когда хлынуло все на сцену, мало было прославиться, надо было из года в год держаться на плаву, петь песенки, он отличался репертуаром". Отар Кушанашвили отметил. что очень важно быть добрым артистом. "Группа "Дюна" по типажам была скопищем самых нелепых персонажей, которых можно было найти в Подмосковье", – заключил журналист.Сейчас о группе "Дюна" ничего не слышно. Команда не выступает на знаковых площадках, однако имя Виктора Рыбина на слуху. Дело в том. что недавно артист признался, что у него рак кожи. К счастью, артист вовремя заметил смертельно опасное заболевание и обратился к медикам. Теперь певец находится в ремиссии.