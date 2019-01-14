Актер рассказал в
своем микроблоге о выходке назойливых фанатов. Двое человек нагло вломились в его
гримерку, чтобы сфотографироваться, на что Дмитрий Певцов дал адекватный отпор.
Актер рассказал в
своем микроблоге о выходке назойливых фанатов. Двое человек нагло вломились в его
гримерку, чтобы сфотографироваться, на что Дмитрий Певцов дал адекватный отпор.
Супруг актрисы Ольги Дроздовой призвал восторженных,
но неадекватных любителей искусства прилично себя вести в театре прилично и не
забывать об элементарной вежливости. Певцова сильно расстроила произошедшая
ситуация.
На мольбы дать автограф незваным гостям артист ответил отказом. Дмитрий
попросил их уйти из гримерки, попросив подождать
его возле служебного входа. При этом условии пообещал дать им автограф и
сделать фото на память. Поклонники удалились, но ждать любимого артиста не
стали.
"Друзья мои, нужно же помнить про нормы приличия.
Служебные помещения принадлежат артистам, и вас там быть не должно. Я не хочу,
чтобы в мою гримерку врывались, когда я переодеваюсь и требовали что-то.
Товарищи зрители, знайте свое место", – цитирует обращение Певцова в Instagram
При этом актер добавил,
что большинство фанатов ведут
себя прилично.
Певцов не любит фамильярности от зрителей. Так, ему на нравится,
когда у него пытаются взять автограф прямо со сцены, а также стараются исподтишка
сфотографировать. "Раздражает, когда зритель протягивает цветы и пытается
удержать твою руку, пока кто-то еще делает фото", – подчеркнул Дмитрий.
В финале своего
обращения поблагодарил зрителей за их любовь и внимание. "Но не нужно
нарушать те традиции, что складывались столетиями", – рассказал актер.
Заявления Певцова в соцсети вызвали неоднозначную реакцию. Многие фанаты
решили, что артист был груб. Однако большинство поклонников приняли сторону
Дмитрия.