Актер рассказал в своем микроблоге о выходке назойливых фанатов. Двое человек нагло вломились в его гримерку, чтобы сфотографироваться, на что Дмитрий Певцов дал адекватный отпор.

Актер рассказал всвоем микроблоге о выходке назойливых фанатов. Двое человек нагло вломились в егогримерку, чтобы сфотографироваться, на что Дмитрий Певцов дал адекватный отпор.Супруг актрисы Ольги Дроздовой призвал восторженных,но неадекватных любителей искусства прилично себя вести в театре прилично и незабывать об элементарной вежливости. Певцова сильно расстроила произошедшаяситуация.На мольбы дать автограф незваным гостям артист ответил отказом. Дмитрийпопросил их уйти из гримерки, попросив подождатьего возле служебного входа. При этом условии пообещал дать им автограф исделать фото на память. Поклонники удалились, но ждать любимого артиста нестали."Друзья мои, нужно же помнить про нормы приличия.Служебные помещения принадлежат артистам, и вас там быть не должно. Я не хочу,чтобы в мою гримерку врывались, когда я переодеваюсь и требовали что-то.Товарищи зрители, знайте свое место", – цитирует обращение Певцова в InstagramПри этом актер добавил,что большинство фанатов ведутсебя прилично.Певцов не любит фамильярности от зрителей. Так, ему на нравится,когда у него пытаются взять автограф прямо со сцены, а также стараются исподтишкасфотографировать. "Раздражает, когда зритель протягивает цветы и пытаетсяудержать твою руку, пока кто-то еще делает фото", – подчеркнул Дмитрий.В финале своегообращения поблагодарил зрителей за их любовь и внимание. "Но не нужнонарушать те традиции, что складывались столетиями", – рассказал актер.Заявления Певцова в соцсети вызвали неоднозначную реакцию. Многие фанатырешили, что артист был груб. Однако большинство поклонников приняли сторонуДмитрия.