Теперь жулики не только отбирают деньги, но и толкают своих жертв на преступления.

Инвестиционные пузыриКаждую неделю правоохранители регистрируют десятки преступлений, которые мошенники совершают при помощи IT-технологий. Среди потерпевших владимирцев не только пожилые люди. Часто на уловки аферистов попадает­ся молодой контингент.К примеру, на последней неделе декабря 20-летняя жительница областного центра лишилась почти 2 млн рублей. Девушка пыталась заработать при помощи инвестирования и ради будущей прибыли, которая оказалась мыльным пузырём, взяла в банке кредит в размере 1 900 000 рублей.Примерно такую же сумму отдал злоумышленникам 40-летний владимирец. Он также хотел попробовать улучшить свою финансовую ситуацию при содействии брокера. Вот только брокер оказался ненастоящим...Небезопасные картинкиПо-прежнему у мошенников в топе самых действенных байка про «безопасные счета». Люди, пытаясь спасти свои кровные, сами переводят их аферистам. Вот и 55-летняя ковровчанка попалась на эту уловку. После общения со злоумышленниками женщина лишилась1 380 000 рублей. Аналогичным способом потеряла миллион 67-летняя женщина из Судогодского района.Ещё одна достаточно распространённая схема, когда злоумышленники представляются сначала сотрудниками пенсионного фонда, затем службы безопасности и сообщают потенциальной жертве, что мошенники якобы оформили на её имя кредит, его необходимо срочно погасить и выявить преступников. Как правило, эмоционально «накрученные» люди теряют бдительность и деньги.– Мошенники активизируют свою противоправную деятельность во время новогодних праздников, используя при этом самые разные схемы обмана, в том числе рассылки в мессенджерах: это могут быть сообщения с вредоносными ссылками, сфабрикованным текстом, а также с вложениями в виде фото или картинок, – пояснила официальный представитель УМВД по Владимирской области Ирина Гавриченко.Жулики пользуются тем, что многие из нас любят обмениваться в мессенджерах открытками – картинками с расширением gift, и «цепляют» к ним вирусы, которые загружаются вместе с анимацией, а потом передают мошенникам персональные данные владельцев гаджетов. Просмотр такого изображения может также перебросить на фишинговый сайт, который автоматически соберёт сведения о человеке, а пользователь этого даже не заметит.– Помните, что не стоит доверять сообщениям, полученным от неизвестных людей. Проявляйте бдительность и при получении от знакомого вам контакта какого-либо нестандартного сообщения, в том числе с вложением фото или картинки без предпросмотра. В таком случае лучше уточните у человека через другой способ связи, что именно он прислал вам во вложении, – говорит Гавриченко.Из жертвы в фигурантыСегодня телефонные мошенники могут не только лишить своих жертв денег, но и преследуют более серьёзную и устрашающую цель – вовлечь человека в совершение особо тяжкого преступления.Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приёмы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счёта, о том, что на их имя пытаются оформить заём, или же просят помочь правоохранительным органам остановить преступников. Но и после того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются.Незнакомцы предлагают вернуть похищенное, для этого требуется поджечь объект важной инфраструктуры.Порой злоумышленники не церемонятся и напрямую предлагают совершить диверсию за вознаграждение.С пожилой учительницей английского языка нечистые на руку люди обошлись по первой схеме. Сначала они обманули педагога на 1,5 млн рублей, а потом пообещали вернуть накопления, если та согласится поджечь полицейский участок.Действуя по указке кураторов из телефонной трубки, вечером 21 декабря 73-летняя учительница, предварительно купив канистру с бензином, подожгла входную дверь здания ОМВД России по Петушинскому району.Стражи порядка моментально спохватились и потушили огонь, который возник на пороге, а потом задержали и саму поджигательницу.«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путём поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба)», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.Опьянённые успехомДалеко не всегда аферистам удаётся выйти сухими из воды. В настоящее время за решёткой ждут приговора суда двое жителей Московской области.По версии следствия, оба фигуранта через интернет вышли на некого человека (личность его ещё не установили), который предложил мужчинам лёгкий, но незаконный способ подзаработать.22 мая 2024 года 79-летней жительнице г. Суздаля позвонил сообщник обвиняемых и сообщил о произошедшем ДТП, в котором якобы пострадала её родственница и той теперь срочно требуется платная операция. При этом злоумышленник «вёл» пенсионерку в течение двух часов, не давая ей положить трубку и перезвонить родственникам.Параллельно он указал сообщникам адрес женщины.Приехавшие на место обви­няе­мые-курьеры забрали у пенсионерки отложенные на похороны накопления – 466 тысяч рублей, после чего часть суммы перевели куратору, а остальное поделили между собой.Опьянённые успехом и лёгкими деньгами мужчины решили продолжить начатую деятельность.Уже через день аналогичным образом они обманули 86-летнюю жительницу г. Мурома (женщина передала обвиняемым 250 тысяч рублей), но были задержаны.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Суздальский районный суд.