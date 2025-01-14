Это связано с переустройством дождевой канализации.

С 15 января по 14 февраля во Владимире на участке Лыбедской магистрали от улицы Никитской до улицы Стрелецкой будет ограничено движение всех видов транспорта. Это связано с переустройством дождевой канализации. Подробности уточнили в мэрии города.В ходе работ старую железобетонную трубу диаметром 600 мм заменят на новую трубу диаметром 1200 мм в стальном футляре диаметром 1720 мм. Работы будут проводиться под полотном дороги протяженностью 35,5 метра у дома №3 по улице Стрелецкий мыс. Подрядчиком выступает ГУП «ДСУ-3».Напомним, ранее мы писали, что