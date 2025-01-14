Хвостатая заложница из Порецкого. Так можно назвать собаку Нору, которую вытащили буквально из плена. Несколько недель она просидела в заточении в маленькой будке, заваленной фекалиями и

Хвостатая заложница из Порецкого. Так можно назвать собаку Нору, которую вытащили буквально из плена. Несколько недель она просидела в заточении в маленькой будке, заваленной фекалиями и различным мусором. Один на три метра — столько хозяйка оставила питомцу на маневры. А также хлипкий вольер и отсутствие еды. Собаку пришлось спасать волонтерам из «Дороги добра». Им сообщили