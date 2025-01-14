«Как говорят владимирцы, некоторые места в городе похожи на бесплатный каток. Территория возле кинотеатра покрыта льдом. Место проходное. Меры предосторожности у всех разные. Кто-то

«Как говорят владимирцы, некоторые места в городе похожи на бесплатный каток. Территория возле кинотеатра покрыта льдом. Место проходное. Меры предосторожности у всех разные. Кто-то передвигается небольшими шагами, а у кого-то ледоходы, как у меня», – корреспондент «Шестого канала» Евгений Павлов. Такая же наледь около дома №35 на проспекте Ленина. Здесь здание банка. Люди передвигаются очень