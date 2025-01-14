МЧС опубликовало предварительный список мест, где жители региона смогут окунуться в прорубь в Крещенскую ночь. Во Владимире таких водоема два, ничего не изменилось, это Семязинский пруд и

МЧС опубликовало предварительный список мест, где жители региона смогут окунуться в прорубь в Крещенскую ночь. Во Владимире таких водоема два, ничего не изменилось, это Семязинский пруд и озеро Глубокое в Загородном парке. Всего в области готовят 31 место омовения. Приемка будет проходить 18 января – специалисты оценят майны на предмет безопасности. Для удобства участников обряда рядом