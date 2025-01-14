Местные администрации в ближайшее время должны выбрать подрядчиков.

В 2024 году во Владимирской области продолжатся масштабные дорожные работы: 42 территории получат средства на ремонт дорог. Местные администрации в ближайшее время должны выбрать подрядчиков. Всего выделено 1,7 млрд рублей.Лидером по объему выполненных работ стал округ Муром, где отремонтировано 59 участков автодорог. Также значительные результаты показали Собинский муниципальный округ с 45 отремонтированными участками, а также Гусь-Хрустальный и Петушинский районы. В целом, дорожники региона привели в нормативное состояние 576 объектов.Напомним, ранее мы писали, что