На ремонт дорог местного значения в этом году выделят 1,7 миллиардов рублей, сообщили в правительстве области. Деньги получат 42 муниципальных образования. В течение января и февраля

На ремонт дорог местного значения в этом году выделят 1,7 миллиардов рублей, сообщили в правительстве области. Деньги получат 42 муниципальных образования. В течение января и февраля администрации населенных пунктов будут сдавать отчеты о проделанной в прошлом году работе, а также подписывать документы по ремонту дорог на этот год. В прошлом году больше всего участков дорог