Ведущий бухгалтер одного из филиалов ГАУ ВО «Владлесхоз» перевела себе на счет 2 миллиона рублей. Женщину судили за присвоение бюджетных средств. Как сообщили в УФСБ области, осужденная

Ведущий бухгалтер одного из филиалов ГАУ ВО «Владлесхоз» перевела себе на счет 2 миллиона рублей. Женщину судили за присвоение бюджетных средств. Как сообщили в УФСБ области, осужденная похищала деньги с мая 2023 года по февраль 2024. Бухгалтер, имея цифровую электронную подпись, переводила деньги себе на счет под видом расчета с контрагентами и выплаты премий сотрудникам.