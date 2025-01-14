Теперь перевозчики обязаны размещать детей рядом с родителями на борту.

С 10 января 2024 года жители Владимирской области могут приобретать авиабилеты для детей в возрасте от 2 до 12 лет со скидкой 50%. Это нововведение, действующее на всех тарифах российских авиакомпаний, за исключением бизнес-класса, призвано сделать путешествия более доступными для семей. Также с 14 января перевозчики обязаны размещать детей рядом с родителями на борту.Кроме того, в регионе ожидается строительство нового аэропорта, завершение работ запланировано на 2026 год. Заказчик, компания «Автобан», получит на проект 5,25 млрд рублей. После реконструкции аэропорт сможет принимать лайнеры вместимостью 150-200 человек.