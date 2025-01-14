Программа материнского семейного капитала, действует с 2007 года.

Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин сообщил, что действие материнского капитала будет продлено до 2030 года. Законопроект об этом был рассмотрен на первом пленарном заседании весенней сессии нижней палаты российского парламента.— В первом чтении законопроект получил единогласную поддержку — мы системно работаем над мерами поддержки семей с детьми, — уточнил Говырин в своем телеграм-канале.Программа материнского семейного капитала, действует с 2007 года. За это время более 14 млн семей получили материнский капитал. Уже сейчас на выплату материнского капитала в федеральном бюджете 2025-2027 годов предусмотрено 1,7 трлн рублей, до 2030 года потребуется более 2 трлн рублей. Исходя из бюджетных возможностей, скорее всего, программа материнского семейного капитала будет продлена и после 2030 года.— С 1 февраля 2025 года размер маткапитала будет проиндексирован на 7,3%. Выплата на первого ребенка составит 676,3 тыс. руб., а на второго – почти 893,8 тыс. рублей, — отметил депутат Алексей Говырин. — Чаще всего семьи используют маткапитал для улучшения жилищных условий. Например, в 2024 году во Владимирской области более 4000 семей с помощью этой меры поддержки купили дом или вложились в ипотеку — заплатили первоначальный взнос или погасили кредит. Отметим, что в дальнейшем сферы применения маткапитала будут расширяться.