Попытки снять украшение самостоятельно с мужем привели к боли.

12 января в Коврове Владимирской области спасатели помогли женщине, у которой не снималось с пальца кольцо. Об этом спасатели рассказали в соцсетях.Попытки снять украшение самостоятельно с мужем привели к боли, и в итоге они вызвали специалистов. На место прибыли спасатели поисково-спасательного отряда, которые с помощью кусачек аккуратно раскусили кольцо и освободили палец. Женщине порекомендовали обработать повреждения кожи антисептиком.Напомним, ранее мы писали, что