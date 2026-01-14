Дерево перекрыло почти обе полосы движения.

В микрорайоне Заклязьменский во Владимире на дорогу упала сосна. Инцидент произошел на участке между остановками «Заклязьменский» — «Поворот на Уварово», в сторону Бухолово и Лунево.Дерево перекрыло почти обе полосы движения. Как рассказали очевидцы случившегося, из-за временного затора образовалась автомобильная пробка.Автобусы, следовавшие в сторону Лунево и Бухолово, не могли проехать. Пассажирам пришлось самим устранить препятствие. Дерево сломали и оттащили к обочине. По всей видимости, сосна упала под тяжестью снега после продолжительных снегопадов в городе.В администрации города сообщили, что на место уже выехала бригада Центра управления городскими дорогами. Специалисты уберут дерево, мешающие проезду. Водителей призывают быть осторожными.