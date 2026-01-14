Следователь-криминалист рассказал о том, как раскрываются преступления прошлых лет.

15 января в России отмечается молодой, но от этого не менее важный праздник — День образования Следственного комитета РФ. Этот год оказался юбилейным: ровно 15 лет назад Следком обособился от прокуратуры и стал самостоятельным ведомством, которое раскрывает самые тяжкие преступления. Следователь-криминалист отдела криминалистики Владимирской области Вячеслав Зернов рассказал о нескольких из них. Подробности — на vlad.aif.ru.Сразу оговоримся: уголовное дело, о котором сейчас пойдет речь, касается половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Проще говоря, изнасилования. Жертва этого преступления, хотя переехала из Владимирской области, живёт совсем неподалёку от региона. Поэтому по этическим соображениям имена участников того злополучного вечера будут изменены.Новогодняя жуткая ночьНовогодняя ночь — 2002 выдалась на удивление холодной. Но мороз не помешал 16-летней Вере и ее подруге Марине пойти на центральную Советскую площадь г. Александрова к елке. По дороге девушки встретили компанию парней, человек восемь. Те позвали подружек погреться в подвал и продолжить там веселье.— Это был обычный подвал многоквартирного дома на улице Ануфриева, который молодёжь из близлежащего района оборудовала под своё место для «тусовок». Туда принесли старые кресла, диван, стол. Помещение было разделено на несколько комнат, — уточнил Вячеслав.Тут надо отметить, что, помимо новых знакомых, в подвале находилось ещё несколько компаний: молодые люди уходили, на их место приходили другие...В какой-то момент по отношению к девушкам начали отпускать сальные шуточки, и Веру увели в соседнюю комнату, где несколько парней по очереди без её воли вступили с девушкой в половую связь.Марина было рванулась на помощь подруге, но ей ясно дали понять: «сиди и не рыпайся, если не хочешь оказаться на её месте».Испуганная и заплаканная Марина забилась в угол и ждала, возможно, своей очереди.— По счастливой случайности в подвале выбило пробки, и свет погас. Потерпевшая, воспользовавшись ситуаций, смогла выбежать на улицу. Причём без одежды и босиком она бежала домой по снегу, обморозила ноги. И той же ночью вместе с родителями обратилась в правоохранительные органы, — рассказывал следователь.Уже на следующий день излюбленное молодёжное место посетили сотрудники полиции. Двух насильников девушки опознали сразу. Одному из них уже исполнилось 18, в дальнейшем он понёс наказание за своё преступление. И не только за это. Однако до настоящего времени не дожил.Второму насильнику оказалось всего 13 лет. Поскольку маленький злодей к тому моменту не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, его просто поставили на учёт.Оставалось вычислить третьего участника преступления. Однако в 2002 году следствие зашло в тупик...23 года спустяВ александровском архиве находится рекордное число уголовных дел прошлых лет относительно других районов области. Недаром 101-й километр имеет дурную славу.Как рассказал собеседник, чаще всего нераскрытые УД распределяются по категориям и отрабатываются последовательно.Начали с поиска потерпевшей. Спустя более 20 лет выяснилось, что она переехала в Подмосковье, вышла замуж, родила ребёнка. Но травма молодости всё-таки давала о себе знать.— Вера призналась, что для неё это тревожный факт, что она хотела бы посмотреть в глаза злоумышленнику, что ей важно, чтобы преступника нашли и чтобы он был привлечён к ответственности, — уточнил следователь.После этого следователи бросили все силы на поиски подруги потерпевшей как главного свидетеля. Как выяс­ни­лось, Марина осталась в Александрове и тот вечер помнила практически досконально.— Нами было установлено, что в подвале на Ануфриева собирались участники всех возрастов, но в то время действовал закон улиц, поэтому чужаков в «своё» место вряд ли бы пустили. Отсюда следовал вывод: круг лиц, посещавших подвал, строго ограничен, скорее всего, территориально, — уточнил Вячеслав Зернов.Ещё раз детально были опрошены свидетели и потерпевшая. В какой-то момент Марина вспомнила важную деталь: среди тех, кто удерживал её в подвале, был крепкий молодой человек. В разговоре он похвастался, что профессионально занимается боксом. Во время следственно-оперативных действий установили: в 2002 году в «подвальную» компанию входил только один парень-боксёр. Его сразу же отыскали и допросили.— Он-то и указал на третьего насильника. Молодой человек хотя и не часто посещал подвал, но пользовался авторитетом в районе, возможно, поэтому 23 года назад его не «сдали»: просто побоялись, — рассказывает собеседник.Чтобы быть полностью уверенными в своих предположениях, следователи запросили в военкомате фотографии призывников 2002 года, среди них было и фото преступника. По этому снимку Вера сразу же опознала насильника.— Для чего нужны были те фотографии? Сами посудите, как человек изменится спустя почти четверть века. А потерпевшая его видела таким, как на снимках из военкомата. Среди нескольких фотографий схожих людей она точно указала на него. Сказала, что никогда не забудет его звериный взгляд, — дополнил Зернов.«Думал, что мне всё дозволено»За подозреваемым было уста­новлено наблюдение. Уже 40-летний мужчина оказался неоднократно судимым за кражи, жил с материю на её средства, много пил и употреблял наркотики.— Сначала он отнекивался, делал вид, что никогда не бывал в том злополучном подвале, но под тяжестью улик решил написать явку с повинной. Свой поступок объяснил тем, что «был молод, думал, что ему всё дозволено». Во время очной ставки потерпевшая, которая хотела высказать ему всё, что у неё накопилось на душе, смогла произнести только однуфразу: «Вы мне жизнь сломали». А в ответ услышала: мол, простите, я не хотел и, если бы мог вернуться в ту ночь, не совершил бы той ошибки, — передал ход очной ставки следователь.Материалы дела с полной доказательной базой были переданы в Александровский городской суд. Санкция по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.— Что касается потерпевшей, она нас поблагодарила, призналась: не верила, что преступника смогут найти. Но теперь, когда справедливость восторжествовала, ей на душе гораздо легче.Изнасиловал за гаражамиСобытия ещё одного уголовного дела, квалифицируемого по 131-й статье УК РФ, раскрытого буквально на днях, произошли в 2014 году в Киржачском районе. 18-летняя местная жительница поддалась на уговоры молодого мотоциклиста и согласилась на предложение её подвезти. Но вместо дома злоумышленник становил свой транспорт за гаражами и чем-то ударил по голове свою жертву. Через некоторое в 71a ремя киржачанка очнулась и поняла, что была изнасилована.— Над этим делом работали долго и кропотливо. Проверили всех мотоциклистов района, которые хоть как-то подходили под описание преступника. Один парень, скажем так, подходил по всем приметам. Следователи были уверены, что нашли злодея, но... не совпали биологические следы, — рассказывает Вячеслав.Выйти на насильника помог случай. В 2025 году по подозрению в покушении на изнасилование был задержан житель Киржачского района. Его следы оказались в федеральной базе геномной ре­гистрации и были идентичными следам 11-летней давности.— Девушка также опознала преступника, хотя сам он на контакт так и не пошёл. Но суд признал вину злоумышленника, и сейчас он отбывает наказание в колонии строгого режима, — отметил следователь.