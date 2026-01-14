Во Владимирском областном суде подошли к финишной прямой слушания по громкому делу бывшего главы города Владимира Дмитрия Наумова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Государственный обвинитель запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы, штраф в 55 млн рублей и 10‑летний запрет на работу в органах местного самоуправления., в ноябре 2023 года к Наумову обратились двое жителей Московской области. Они предложили ему систематическое вознаграждение за содействие в организации во Владимире незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг.6 мая 2024 года по его распоряжению на должность и. о. директора МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» (СКРУ) назначили Никиту Петрунина — члена организованной преступной группы. Позже по указанию Наумова заместителем директора по вопросам организации и содержания мест захоронения в МКУ «Центр управления городскими дорогами» (ЦУГД) стал Сергей Ершов.Помимо этого, при поддержке Наумова издали нормативный акт о похоронном деле, который ограничивал доступ конкурентов на кладбища (запрещал въезд и копку могил без разрешения ЦУГД), давал эксклюзивное право на механизированную копку могил «специализированной службе», фактически создавал льготные условия для одной группы лиц и ущемлял права других участников рынка.За эти действия Наумов, как считает следствие, получил взятку не менее чем 1,1 млн рублей. Дмитрий Наумов признал вину. Теперь слово за судом. Дело вышло на финишную прямую — впереди вынесение приговора.