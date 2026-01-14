Було село у якому жили як українці, так і росіяни. Прийшла зима - 19 січня - українці святкують Йордан.
Наготували багато смачної їжі, приймають один одногоу гостях, весело колядують, а бідні росіяни сидять у себе вдома та й ше голодні. Отож, питають вони одного доброго чоловіка, що їм робити, як зайти до українців у гості, а той їм і каже: Заходьте доних у хату тай вітайтесь: Христос Христився! Тоді українці запросять вас до столу, адже вони щедрі люди.
От і пішов росіян так як порадили. Але через кілька хвилин росіян, вибігає з домівки, та такий наляканий. От і питає його чоловік, який давав пораду, що сталося а він розказує :Зашол я сказал, што говорили, а они все хором: Славімо єво, от фиг они меня поймают.
