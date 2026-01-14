2 заповедей компьютера:
Компьютер не обязан хорошо работать.
Компьютер не обязан работать.
Компьютер вообще ничем Вам не обязан.
Компьютер всегда прав.
Пользователь тоже всегда прав, но компьютер об этом не знает.
Если пользователь не прав, то это проблемы пользователя.
Если прав компьютер, то это тоже проблемы пользователя.
Если компьютер говорит, что он прав, то пользователь серьёзно болен.
Если пользователь верит компьютеру, то он не пользователь.
Если компьютер не включается, он не виноват!
Если компьютер не включается, он сервер.
Поскольку пользователь пользоваться компьютером не умеет, то он пользуется этим.
еще анекдот!