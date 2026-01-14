Однажды менеджер одной крупной компании заметил в офисе нового сотрудника и пригласил его к себе в кабинет.
- Как тебя зовут?, - спросил его менеджер.
- Джон, - ответил он.
На что менеджер, скривившись, ответил:
- Слушай, я не знаю в какой шарашкиной конторе ты работал раньше, но я никого здесь не называю по имени. Это вносит некий дух фамильярности и ведет к снижению авторитета. Я обращаюсь к сотрудникам только по фамилии - Смит, Браун, Джоунс - и все тут! Ко мне можно обращаться только как господин Робертсон или мистер Робертсон. Ну, теперь, когда тебе все ясно, скажи мне свою фамилию!
Новый сотрудник вздохнул и сказал:
- Милый. Меня зовут Джон Милый.
- Хорошо, Джон, вот что я еще хотел тебе сказать...
