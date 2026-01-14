В жизни женщина по настоящему смущается 5 раз, а мужчина лишь только 2 раза.
Первый раз в жизни женщина смущается по настоящему - когда она в первый раз;
Второй раз в жизни женщина смущается по настоящему - когда она первый раз с мужчиной;
Третий раз в жизни женщина смущается по настоящему - когда она первый раз с женщиной;
Четвертый раз по настоящему женщина смущается - когда ей впервые за это платят;
А пятый раз женщина смущается по настоящему - когда впервые за это платит она...
Мужчина же первый раз по настоящему смущается - когда не может второй раз, а второй раз в жизни смущается - когда уже не может первый...
