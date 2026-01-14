Русский и американец разговорились о машинах.
- Когда у меня хорошее настроение, - говорит американец, - я предпочитаю ездить на автомобиле светлой окраски! Если я чрезмерно загружен или возникает много проблем, то я сажусь за руль темной машины! Ну а если я отдыхаю за границей, то выбираю машины ярких праздничных цветов!
- Ну, у нас все проще, - говорит русский, - если настроение очень хорошее, то можешь прокатиться на желтой машине с синей полоской. Если чувствуешь себя неважно, то машина будет белая, а полоса красная. А за границу я один раз тоже ездил. Но только на танке!
