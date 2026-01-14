Написал писатель книгу. Издательства - ноль внимания. Приходит друг и даёт добрый совет - поместить на обложке фото Путина. Писатель так и сделал - успех, слава, признание. Вторая книга - та же история, но на обложке Путин с семьёй. В третий раз - Путин и всё правительство.
Но писателя после этого почему-то посадили. Он свопросом к президенту.
Президент отвечает:
- Первая книга называлась "Нахалёнок" - я терпел, вторая - "Голодающие поволжья" - терпел, но после книги "Али-Баба и 40 разбойников" моё терпение лопнуло.
