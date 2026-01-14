Заходит мужик в ресторан, заказывает бутылку водки и подзывает официанта:
- Человек, бабу мне организуй, 50 баксов даю!
- Извините, у нас пока все девочк и заняты, есть только Петрович.
- Да ты что, какой Петрович, я не по этим делам!
Заказывает еще бутылку водки, выпивает.
- Официант, бабу хочу, реши вопрос, 100 баксов дам!
- Прошу прощение, но девочки все заняты, могу предложить Петровича.
- Да пошел ты........ я не по этим делам.
Выпивает третью бутылку.
- Гарсон, 200 баксов за бабу даю!!!
- Увы, но кроме Петровича никого нет.
- Ладно, хрен с тобой, давай своего Петровича, хоть я и не по этим делам.
- Простите, но Петрович стоит 400 баксов.
- Сколько?!
- 400.
- А почему так дорого?!
- 100 баксов мне, 100 Петровичу и еще по 100 двум мужикам, которые его
