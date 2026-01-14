Приходит новенький на зону, и спрашивает у месного пахана как себя вести. Вот пахан и говорит: Заходишь в камеру и орёшь " Ша!!! Все на нары!!! ", и всё будет путём.
Он и послушался...
Заходит в камеру и орёт: Ша!!! Все на нары!!!
Все испугались, и попрятались по койкам, только один ходит в центре камеры кругами. Он ещё раз:Ша!!! Все на нары!!! Пареньок не прекращает ходит кругами. Вот он и спрашует: Ты кто такой?
Пареньок: Петух.
И он опять:Ша!!! Все на нары!!! Теперь я здесь буду петухом!!!!
