Злоумышленники путём взлома вентиляционной шахты квартиры, расположенной на семнадцатом этаже, незаконно проникли в помещение, откуда похитили денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих жителей Московской области, подозреваемых в квартирных кражах.В ОМВД России по району Ярославский обратилась 55-летняя москвичка. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу денежных средств из квартиры, расположенной в одном из домов на Стартовой улице. Общий материальный ущерб составил около 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице 800-летия Москвы. Ими оказались двое неработающих мужчин в возрасте 40 и 42 лет. Установлено, что злоумышленники путём взлома вентиляционной шахты квартиры потерпевшей, расположенной на 17-м этаже, незаконно проникли в помещение, откуда похитили денежные средства.Также установлена причастность подозреваемых еще к одному аналогичному эпизоду противоправной деятельности на территории Северо-Восточного округа, где злоумышленники таким же способом похитили из квартиры денежные средства в сумме 125 тысяч рублей.Следствием Отделов МВД России по Лосиноостровскому и Ярославскому районам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29