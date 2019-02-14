Итальянская актриса в очередной раз доказала поклонникам, что возраст не является помехой для отличного образа. Несколько дней назад 54-летняя Моника Беллуччи опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в откровенном наряде.

Итальянская актриса в очередной раз доказала поклонникам,что возраст не является помехой для отличного образа. Несколько дней назад54-летняя Моника Беллуччи опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена в откровенном наряде.На фотографии звезда позирует в полупрозрачном платье-бюстье бежевогоцвета. Образ она дополнила колье с красным камнем от бренда Cartier. В подписи к посту МоникаБеллуччи пожелала приятного вечера своим поклонникам.Пользователи пришли в восторг от изящной фигуры актрисы. "Высамая красивая женщина в мире", "Самая сексуальная женщина", "Очень красивая", "Потрясающая","Удивительная!", "Какая элегантная", "Такая привлекательная", – написали очарованные комментаторы. Многие признались звезде в любви.Напомним, что в середине января модель посетила препати престижной французской кинопремии "Сезар". Для светского мероприятия примерила элегантный черный костюм и подобрала неброский макияж.Однако образ актрисы оказался далеким от идеала. Некоторые репортеры обратили внимание, что звезда позирует с неухоженными ногтями. Пользователи Сети раскритиковали снимки модели, сделанные на красной дорожке, и посоветовали ей записаться на маникюр.