Певец рассказал о
курьезном случае, который произошел с ним после недавнего концерта в Екатеринбурге.
По словам Филиппа Киркорова, одна из поклонниц сделала ему непристойное деловое предложение.
Певец рассказал о
курьезном случае, который произошел с ним после недавнего концерта в Екатеринбурге.
По словам Филиппа Киркорова, одна из поклонниц сделала ему "непристойное деловое предложение".
Несколько часов назад исполнитель разместил в своем
микроблоге ролик, записанный одной из его фанаток. На видеозаписи раздает автографы зрителям после выступления. Неизвестная девушка из толпы обратилась к певцу с заявлением. "Я уже 20 лет мечтаю поцеловать вас в щечку!", – сказала она. Однако звезда никак не
отреагировала на слова поклонницы. После этого героиня ролика решила пойти на крайние меры.
"У меня к вам деловое предложение. А к разврату готовы?", – поинтересовалась
она.
В подписи к посту исполнитель в шутку спросил у своих
подписчиков, стоит ли ему соглашаться на предложение фанатки. "Вот такое "непристойное деловое
предложение" я получил после концерта в Екатеринбурге! Как вы
думаете, соглашаться?", – отметила звезда. В комментарии к записи певец признался, что "все больше удивляется людям".
Большинство пользователей отнеслись к этому посту с юмором и принялись давать советы . "А потом окажется,
что она беременна от Киркорова!", "Не соглашайтесь ни в коем случае! А вдруг
грипп подхватите?", "Стоит все-таки согласиться, осчастливите человека", "Сначала
в щечку попросит, а потом и ребеночка", "Держитесь от таких подальше!", -
писали они.