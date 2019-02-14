Певец рассказал о курьезном случае, который произошел с ним после недавнего концерта в Екатеринбурге. По словам Филиппа Киркорова, одна из поклонниц сделала ему непристойное деловое предложение.

Певец рассказал окурьезном случае, который произошел с ним после недавнего концерта в Екатеринбурге.По словам Филиппа Киркорова, одна из поклонниц сделала ему "непристойное деловое предложение".Несколько часов назад исполнитель разместил в своеммикроблоге ролик, записанный одной из его фанаток. На видеозаписи раздает автографы зрителям после выступления. Неизвестная девушка из толпы обратилась к певцу с заявлением. "Я уже 20 лет мечтаю поцеловать вас в щечку!", – сказала она. Однако звезда никак неотреагировала на слова поклонницы. После этого героиня ролика решила пойти на крайние меры."У меня к вам деловое предложение. А к разврату готовы?", – поинтересоваласьона.В подписи к посту исполнитель в шутку спросил у своихподписчиков, стоит ли ему соглашаться на предложение фанатки. "Вот такое "непристойное деловоепредложение" я получил после концерта в Екатеринбурге! Как выдумаете, соглашаться?", – отметила звезда. В комментарии к записи певец признался, что "все больше удивляется людям".Большинство пользователей отнеслись к этому посту с юмором и принялись давать советы . "А потом окажется,что она беременна от Киркорова!", "Не соглашайтесь ни в коем случае! А вдруггрипп подхватите?", "Стоит все-таки согласиться, осчастливите человека", "Сначалав щечку попросит, а потом и ребеночка", "Держитесь от таких подальше!", -писали они.