Американского кантри-рок певца Райана Адамса обвиняют в сексуальных домогательствах и психологическом и эмоциональном насилии.

Американского кантри-рок певца Райана Адамса обвиняют в сексуальных домогательствах и психологическом и эмоциональном насилии, передает РИА Новости.Как пишет New York Times, Адамс под предлогом помощи в музыкальной карьере молодых артисток склонял их к действиям сексуального характера​​​.По словам женщин, в случае отказа он становился мстительным, прекращал их поддерживать, оставлял оскорбления на их страницах в социальных сетях.В числе обвинивших артиста в домогательствах женщин и его бывшая жена, актриса и певица Мэнди Мур. А одна из поклонниц Адамса утверждает, что он вступил с ней в переписку, когда ей было 14 лет.Певец все обвинения категорически отрицает. По его словам, он не обладал властью, чтобы рушить чьи-то карьеры. Адвокат Адамса заверил, что его подзащитный "никогда бы не вступил в неподобающую переписку сексуального характера с несовершеннолетними"."Я не идеален и я совершал ошибки. Я приношу свои глубокие и искренние извинения всем, кому я когда-либо навредил, хотя и неосознанно. Однако картинка в этой статье абсолютно не соответствует действительности. Некоторые детали искажены, некоторые преувеличены, а некоторые ложны. Я бы никогда не вступил в неподобающие отношения с кем-то, кого бы я считал несовершеннолетним", — написал Адамс на своей странице в Twitter.