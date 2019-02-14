Судебные слушания по рассмотрению апелляций участников нашумевшего дела о хулиганстве футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и их подельников назначены на 25 февраля. Как уже сообщали Вести.Ru, в начале месяца Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест обвиняемым.

Судебные слушания по рассмотрению апелляций участников нашумевшего дела о хулиганстве футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и их подельников назначены на 25 февраля. Как уже сообщали 33Live.RuRu, в начале месяца Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест обвиняемым.Вместе с Мамаевым и Кокориным под стражей находятся младший брат последнего Кирилл и еще один футболист Александр Протасовицкий, напоминает Чемпионат.Ru. После заседания 6 февраля адвокаты футболистов заявили о намерении обжаловать вердикт."Апелляционное рассмотрение дела Кокорина и Мамаева состоится 25 февраля", — сообщил журналистам юрист Игорь Бушманов, который работает в составе команды защитников Мамаева. Все четверо фигурантов дела находятся с 11 октября прошлого года в СИЗО за участие в двух драках в центре Москвы.