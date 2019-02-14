Впервые с 2015-го года компания Apple собирается представить новые сервисы, доступные по регулярно возобновляемой платной подписке. Как пишет Bloomberg, на мероприятии, которое пройдёт 25 марта, анонсируют подписки на видеосервис с кино, сериалами и телешоу, а также платное расширение сервиса Apple News с качественной текстовой журналистикой.

Впервые с 2015-го года компания Apple собирается представить новые сервисы, доступные по регулярно возобновляемой платной подписке. Как пишет Bloomberg, на мероприятии, которое пройдёт 25 марта, анонсируют подписки на видеосервис с кино, сериалами и телешоу, а также платное расширение сервиса Apple News с качественной текстовой журналистикой.Источники рассказали изданию, что производитель iPhone уже пригласил на мероприятие в своей новой штаб-квартире голливудских звёзд включая Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Дженнифер Гарнер и режиссёра Джей Джей Абрамса.Видеосервис может заработать в апреле или мае и будет представлять собой аналог Netflix или Amazon Video с подборкой из фильмов, сериалов и программ, снятых по заказу Apple, а также дополнительно приобретенного чужого контента. Как ранее сообщила CNBC, предоставлять свой контент новому сервису Apple отказалась Netflix (речь о сериалах "Карточный домик", "Странные явления", "Оранжевый — хит сезона" и т.п.). Скорее всего, откажется и HBO — "яблочники" пока предлагают за библиотеку хитов вроде "Игры престолов", меньше, чем Amazon Prime Video.Подписку на новости, аналитические и авторские публикации из ведущих англоязычных изданий встроят в уже существующее бесплатное приложение Apple News. Однако и тут многих издателей не устраивают условия Apple: компания, якобы, хочет забирать себе ровно половину от поступлений по подписке. С одной стороны, это примерно соответствует затратам на распространение печатных изданий традиционным способом. С другой, владельцы СМИ явно ожидали от Apple большей щедрости.На фоне падения интереса покупателей к iPhone Apple стремится поддержать рост выручки за счет расширения ассортимента предлагаемых сервисов. У Apple Music уже около 50 млн подписчиков по всему миру, регулярно ставит рекорды доходов и App Store. По слухам, которые ходят на Уолл-стрит, в будущем Apple может объединить все свои сервисы в единую подписку по аналогии с Amazon Prime.