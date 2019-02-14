Спортсмен принял участие в футбольном матче в московском СИЗО Бутырка. Павел Мамаев забил семь голов.

Спортсмен принял участие в футбольном матче вмосковском СИЗО "Бутырка".Павел Мамаев забил семь голов.Полузащитник "Краснодара" провел по одному тайму за каждую изкоманд. Встреча завершилась со счетом 8:7. 30-летний показалневероятный результат: в своей профессиональной деятельности на воле он такогопока не делал.При этом Мамаев забил семь мячей за обе команды, один из них – впадении через себя, передает. Команды заключенных провели на поле два тайма по 20минут в формате "шесть на шесть", сообщает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".Примечательно, что нападающий "Зенита" АлександрКокорин, также содержащийся в "Бутырке", в матче не участвовал. Покаким причинам футболиста не взяли в игру вместе с Мамаевым – не сообщается.том, что Павел Мамаев хочет сыграть в футбол в День всех влюбленных (14февраля), стало известно 7 февраля. Таким образом спортсмен хотел поздравитьженщин с праздником.Напомним,Павел и Александр Кокорин являются фигурантами трех уголовных дел,возбужденных по статьям "Хулиганство" и "Побои". Два дебоша с их участиемпроизошли 8 октября в Москве. Спортсмены пробудут вСИЗО минимум до 8 апреля. Суд уже дважды продлевал срок их ареста.