Спортсмен принял участие в футбольном матче в
московском СИЗО Бутырка.
Павел Мамаев забил семь голов.
Спортсмен принял участие в футбольном матче в
московском СИЗО "Бутырка".
Павел Мамаев забил семь голов.
Полузащитник "Краснодара" провел по одному тайму за каждую из
команд. Встреча завершилась со счетом 8:7. 30-летний показал
невероятный результат: в своей профессиональной деятельности на воле он такого
пока не делал.
При этом Мамаев забил семь мячей за обе команды, один из них – в
падении через себя, передает. Команды заключенных провели на поле два тайма по 20
минут в формате "шесть на шесть", сообщает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".
Примечательно, что нападающий "Зенита" Александр
Кокорин, также содержащийся в "Бутырке", в матче не участвовал. По
каким причинам футболиста не взяли в игру вместе с Мамаевым – не сообщается.
О
том, что Павел Мамаев хочет сыграть в футбол в День всех влюбленных (14
февраля), стало известно 7 февраля. Таким образом спортсмен хотел поздравить
женщин с праздником.
Напомним,
Павел и Александр Кокорин являются фигурантами трех уголовных дел,
возбужденных по статьям "Хулиганство" и "Побои". Два дебоша с их участием
произошли 8 октября в Москве. Спортсмены пробудут в
СИЗО минимум до 8 апреля. Суд уже дважды продлевал срок их ареста.