За прошлый год этой мерой поддержки воспользовались больше 52 тысяч семей

За прошлый год этой мерой поддержки воспользовались больше 52 тысяч семейДепартамент соцзащиты населения Владимирской области подвел итоги работы в 2018 году.В 33-м регионе социальные выплаты, пособия и компенсации каждый месяц получают почти 500 тысяч человек. Среди них - 150 тысяч ветеранов труда, тружеников тыла и лиц, имеющих длительный трудовой стаж, жертв политических репрессий, 158 тысяч инвалидов, ветеранов и участников войны, граждан, подвергшихся радиационному воздействию, больше 52 тысяч семей – получателей жилищных субсидий, 98 тысяч детей, больше 5,5 тысяч многодетных семей.На субсидии в прошлом году выделили более 6 миллиардов рублей.Больше 9200 жителей области получили государственную социальную помощь, со 145 семьями заключили социальные контракты на общую сумму 9 миллионов рублей.Кроме того, малоимущим и малообеспеченным семьям предоставляют субсидию на оплату коммунальных услуг. Так, за прошлый год этой мерой поддержки воспользовались больше 52 тысяч семей. В этом году на выплату этих субсидий направлено почти 870 миллионов рублей, средний размер помощи в месяц на одну семью составил 1861 рубль.