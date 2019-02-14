На реке Нигер перевернулось судно, перевозившее торговцев из государства Бенин. Жертвами происшествия стали 45 человек, 65 пассажиров удалось вытащить из воды.

На реке Нигер перевернулось судно, перевозившее торговцев из государства Бенин. Жертвами происшествия стали 45 человек, 65 пассажиров удалось вытащить из воды. Есть пропавшие без вести, однако их число не уточняется, передает РИА Новости.Как уточняют местные СМИ, судно было сильно перегружено грузами, которые люди везли на рынок. В момент крушения на реке дул сильный ветер.