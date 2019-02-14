В День святого Валентина Кристина Асмус устроила обнаженную
фотосессию. Артистка вдохновилась примером певца Прохора Шаляпина и с
экс-супруги актера Армена Джигарханяна – пианистки Виталины
Цымбалюк-Романовской.
В День святого Валентина Кристина Асмус устроила обнаженную
фотосессию. Артистка вдохновилась примером певца Прохора Шаляпина и с
экс-супруги актера Армена Джигарханяна – пианистки Виталины
Цымбалюк-Романовской.
Кристина опубликовала в личном Instagram пикантный снимок.
Обнаженная звезда принимает ванну.
Судя по всему, в День всех влюбленных Асмус приходится коротать
вечер в одиночестве. На снимке муж артистки – юморист Гарик Харламов не
наблюдается.
Меж тем, фолловеры-мужчины не упустили возможность написать
супруге комика по парочке комплиментов. Некоторые поклонники откровенно
говорили о чувствах, которые они испытывают, глядя на фото голой Кристины.
"👍Уфф..Слов нет,только
слюни.🌹С днем любви вас.🌻
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Офигенная везет Харлашке😍", "Самая
красивая девушка в мире🤗🤗🤗!", "Ой,Кристина,
вы бударажите кровь)", – писали интернет-обыватели.
Кому точно повезло в этот романтичный день, так это бывшей
жене народного артиста Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Утро
14 февраля, пианистка встречала в компании возлюбленного вокалиста Прохора
Шаляпина.
Парочка нежилась в мыльной пене и наслаждалась шампанским и
клубничкой. Прохор и Виталина почти месяц не виделись, изголодались и
истосковались, и при встрече потерли друг другу спинки.