В День святого Валентина Кристина Асмус устроила обнаженную фотосессию. Артистка вдохновилась примером певца Прохора Шаляпина и с экс-супруги актера Армена Джигарханяна – пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.

В День святого Валентина Кристина Асмус устроила обнаженнуюфотосессию. Артистка вдохновилась примером певца Прохора Шаляпина и сэкс-супруги актера Армена Джигарханяна – пианистки ВиталиныЦымбалюк-Романовской.Кристина опубликовала в личном Instagram пикантный снимок.Обнаженная звезда принимает ванну.Судя по всему, в День всех влюбленных Асмус приходится коротатьвечер в одиночестве. На снимке муж артистки – юморист Гарик Харламов ненаблюдается.Меж тем, фолловеры-мужчины не упустили возможность написатьсупруге комика по парочке комплиментов. Некоторые поклонники откровенноговорили о чувствах, которые они испытывают, глядя на фото голой Кристины."👍Уфф..Слов нет,толькослюни.🌹С днем любви вас.🌻(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", "Офигенная везет Харлашке😍", "Самаякрасивая девушка в мире🤗🤗🤗!", "Ой,Кристина,вы бударажите кровь)", – писали интернет-обыватели.Кому точно повезло в этот романтичный день, так это бывшейжене народного артиста Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской. Утро14 февраля, пианистка встречала в компании возлюбленного вокалиста ПрохораШаляпина.Парочка нежилась в мыльной пене и наслаждалась шампанским иклубничкой. Прохор и Виталина почти месяц не виделись, изголодались иистосковались, и при встрече потерли друг другу спинки.