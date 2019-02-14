Наталья Стришняя, бывшая жена члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза, обратилась в полицию с заявлением об угрозах в ее адрес. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Наталья Стришняя, бывшая жена члена "кущевской банды" Вячеслава Цеповяза, обратилась в полицию с заявлением об угрозах в ее адрес. В настоящее время по данному факту проводится проверка."Заявление подано. Проводится проверка по заявлению Стришней, пока результатов нет", — сообщила РИА Новости ее адвокат Эдуард Чургулия.Сама Наталья накануне рассказала телеканалу "360", что угрозы поступали к ней через посредника от бывшего мужа, находящегося сейчас в хабаровском СИЗО."Это были звонки на телефон. Я лично с этим человеком не общалась. Угрозы якобы просили мне передать, поэтому я прокомментировать тут ничего не могу. Это через посредника было", — пояснила она.В конце января Кущевский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Стришней признать изъятые у Цеповяза 8,6 миллиона рублей совместно нажитым имуществом и постановил взыскать в ее пользу 4,3 миллиона рублей.Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек, совершенное в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Вячеслав Цеповяз был признан виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды и приговорен почти к 20 годам колонии строгого режима.