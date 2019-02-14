Певица прокомментировала известие о смерти исполнителя Сергея
Захарова. Татьяна Буланова хорошо
знала народного артиста с 1992 года.
Певица прокомментировала известие о смерти исполнителя Сергея
Захарова. Татьяна Буланова хорошо
знала народного артиста с 1992 года.
Печальная новость стала
для исполнительницы полной неожиданностью. Известие буквально загнало ее в
угол: никак не может поверить в произошедшее.
"Я вообще не понимаю, что происходит в
последнее время. Уходит так много коллег. Становится страшно. Сергей Захаров
был замечательным человеком", – цитирует звезду Буланова принесла искренние соболезнования в
связи с уходом артиста из жизни.
Певица сообщила, что виделась
с Захаровым на съемках всего два месяца назад. По словам
Татьяны Булановой, тогда было не похоже, что у него есть проблемы со здоровьем.
Знаменитость рассказала, что Сергей
Захаров был интеллигентным и воспитанным человеком с тонким чувством юмора. И,
конечно же, он обладал невероятной силы голосом – бархатным баритоном.
Как писали "Дни.ру", в 1996 году Захаров перенес клиническую смерть. Он дал 60
концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина и перенапрягся.
Напомним, о смерти Сергея Захарова стало
известно 14 февраля. Предположительно, у 68-летнего певца развилась сердечная недостаточность. Помимо Татьяны
свои соболезнования по поводу кончины певца принесли и другие российские
знаменитости. О том, где и когда пройдут траурные церемонии, будет сообщено
позже.