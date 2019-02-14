Певица прокомментировала известие о смерти исполнителя Сергея Захарова. Татьяна Буланова хорошо знала народного артиста с 1992 года.

Певица прокомментировала известие о смерти исполнителя СергеяЗахарова. Татьяна Буланова хорошознала народного артиста с 1992 года.Печальная новость сталадля исполнительницы полной неожиданностью. Известие буквально загнало ее вугол: никак не может поверить в произошедшее."Я вообще не понимаю, что происходит впоследнее время. Уходит так много коллег. Становится страшно. Сергей Захаровбыл замечательным человеком", – цитирует звезду Буланова принесла искренние соболезнования всвязи с уходом артиста из жизни.Певица сообщила, что виделасьс Захаровым на съемках всего два месяца назад. По словамТатьяны Булановой, тогда было не похоже, что у него есть проблемы со здоровьем.Знаменитость рассказала, что СергейЗахаров был интеллигентным и воспитанным человеком с тонким чувством юмора. И,конечно же, он обладал невероятной силы голосом – бархатным баритоном.Как писали "Дни.ру", в 1996 году Захаров перенес клиническую смерть. Он дал 60концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина и перенапрягся.Напомним, о смерти Сергея Захарова сталоизвестно 14 февраля. Предположительно, у 68-летнего певца развилась сердечная недостаточность. Помимо Татьянысвои соболезнования по поводу кончины певца принесли и другие российскиезнаменитости. О том, где и когда пройдут траурные церемонии, будет сообщенопозже.