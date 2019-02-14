Скончался российский дипломат Олег Кривов. Его тело было обнаружено в здании МИД РФ. По предварительным данным, 68-летний мужчина умер от сердечного приступа.

Скончался российский дипломат Олег Кривов. Смерть своего сотрудника подтвердили в МИД РФ.В ведомстве сообщили РИА Новости, что некролог будет опубликован позднее.Олег Кривов умер в здании МИД. 68-летний дипломат занимался проблемами соблюдения правил распространения оружия. По информации радиостанции "Говорит Москва", его тело было обнаружено в туалете. По предварительным данным, мужчина скончался из-за сердечного приступа